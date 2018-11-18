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بالفيديو.. كلب يمكث بنفس الطريق منتظرا صاحبته المتوفاه منذ ثلاثة أشهر

بالفيديو.. كلب يمكث بنفس الطريق منتظرا صاحبته المتوفاه منذ ثلاثة أشهر
بكين(صدى):

في واقعة قل أن يحدث مثلها بين البشر ، مكث كلب ينتظر صاحبه على جانب الطريق، في مدينة هوت هوت شمال وسط الصين، منظراً صاحبته المتوفاه منذ أغسطس الماضي ولمدة 3 أشهر.

وقال سائق أحد السيارات أنه يشاهد الكل ينتظر في نفس لمكان كل يوم دون أن يترك بعد أن ماتت صاحبته جراء حادث في نفس الطريق ، ولا يهم الكلب إن كانت الشمس حارقة أو كان الجو ممطر قائلاً أنه أمر مؤثر للغاية .

وأضاف الرجل أن كثيرين حاولوا إطعامه إلا أنه يرفض الغرباء ويعود إلى نفس المكان من الطريق بعد خلوه من الناس.
وحصد فيديو الكلب الوفي أكثر من 6 ملايين مشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي في الصين ، حيث تسبب الفيديوا في تأثر المشاهدين إلى حد البكاء .

ويحاول متطوعون ،الاتصال بأقرباء المتوفاة، ليأخذوا الكلب المسكين قبل أن يحل فصل الشتاء .


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