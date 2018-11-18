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  • نشر : منذ 49 دقيقة
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  • حوادث

مواطن يقتل إبنه ويصيب زوجته وإبنتها في جريمة شنعاء بالطائف

مواطن يقتل إبنه ويصيب زوجته وإبنتها في جريمة شنعاء بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أثارت جريمة مروعة غضب واستنكار أهالي الطائف ، بعد أن تخلى مواطن عن إنسانيته وأبوته وأطلق النار على إبنه الذي لم يتعدى أربعة أشهر وزوجته وربيبته الشابة العشرينية .

وأسفرت الواقعة عن وفاه الرضيع وإصابة زوجته الأربعينية وإبنتها وتم نقلهما إلى المستشفى .

وعلى الفور ، تم ضبط الجاني والتحقيق معه لإتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 46 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله
الله اعلم بحاله

[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 46 دقيقة

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)..حسبنا الله ونعم الوكيل …مصائب يشيب لها العارضان..

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