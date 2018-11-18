مواطن يقتل إبنه ويصيب زوجته وإبنتها في جريمة شنعاء بالطائف
أثارت جريمة مروعة غضب واستنكار أهالي الطائف ، بعد أن تخلى مواطن عن إنسانيته وأبوته وأطلق النار على إبنه الذي لم يتعدى أربعة أشهر وزوجته وربيبته الشابة العشرينية .
وأسفرت الواقعة عن وفاه الرضيع وإصابة زوجته الأربعينية وإبنتها وتم نقلهما إلى المستشفى .
وعلى الفور ، تم ضبط الجاني والتحقيق معه لإتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 46 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
الله اعلم بحاله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 46 دقيقة
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)..حسبنا الله ونعم الوكيل …مصائب يشيب لها العارضان..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2327 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله