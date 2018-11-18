مواطن يقتل إبنه ويصيب زوجته وإبنتها في جريمة شنعاء بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أثارت جريمة مروعة غضب واستنكار أهالي الطائف ، بعد أن تخلى مواطن عن إنسانيته وأبوته وأطلق النار على إبنه الذي لم يتعدى أربعة أشهر وزوجته وربيبته الشابة العشرينية .

وأسفرت الواقعة عن وفاه الرضيع وإصابة زوجته الأربعينية وإبنتها وتم نقلهما إلى المستشفى .

وعلى الفور ، تم ضبط الجاني والتحقيق معه لإتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه .