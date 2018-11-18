بالفيديو.. شقيقة الصيدلي المطعون بجازان تروي تفاصيل جديدة عن الواقعة

تركي السالم(صدى):

كشفت منة طه، شقيقة الصيدلي المصري الذي قُتل طعنا على يد أحد المواطنين في جازان، تفاصيل جديدة عن مقتله، قائلة إن 3 أشخاص نفذوا الجريمة وليس شخصا واحدا.

وأشارت طه خلال اتصال هاتفي مع برنامج “انفراد” على فضائية “الرافدين”، إلى أن المقطع المتداول للجريمة يوضح أن الجاني سدد الطعنات إلى شقيقها أحمد طه بمساعدة اثنين آخرين كان يحكمان إغلاق الباب حتى لا يجد أحمد أي منفذ للهرب.

وأبانت أن الجاني تربص لشقيقها بعد مشادة بينهما على خلفية رفضه استرجاع منتجات دون فاتورة، وسدد له 7 طـعـنات بمساعدة الآخرين، كما دخلت في نوبة من البكاء، مطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في الجريمة وإعدام المتهمين عن طريق قطع رؤوسهم.