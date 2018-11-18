نقل السجناء من الحديدة إلى أماكن مجهولة بتعليمات من الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

ذكرت مصادر عسكرية قيام ميليشيا الحوثي بنقل أعداد كبيرة من المختطفين والسجناء من أماكن الاحتجاز والمعتقلات الحالية إلى أماكن وجهات مجهولة.

وقال أقارب معتقلين ومختطفين لدى الميليشيا إنهم منعوا مؤخراً من زيارة أقاربهم دون إبداء أسباب، كما كشف والد أحد المختطفين عن تلقيه معلومات مؤكدة من جهات أمنية بنقل المحتجزين والسجناء من مدينة الحديدة إلى خارجها.

وكانمسلحو الميليشيا اقتحموا العشرات من منازل المدنيين في الأحياء السكنية بالحديدة، كما اختطفت العشرات من الشباب والمواطنين، بذريعة تعاونهم مع الجيش الوطني، كما قامت باحتجاز وتعذيب 18 صياداً يمنياً بذريعة التعاون مع قوات التحالف.

وخشى أقارب الصيادين أن يتم نقلهم ضمن السجناء الذين لم يعرف مصيرهم والجهة التي أخذوا إليها.

وذكرالقائد الحجيلي من قوات ألوية العمالقة أن الميليشيا أفرغت السجون والمعتقلات بالحديدة، لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بنقل جميع المعتقلين والمختطفين من سجونها في مدينة الحديدة، إلى أماكن مجهولة.