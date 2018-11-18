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  • نشر : منذ 59 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو والصور.. رجل يحرق سيارة فارهة بجدة متنكرا في زي نسائي

بالفيديو والصور.. رجل يحرق سيارة فارهة بجدة متنكرا في زي نسائي
إبراهيم الزهراني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، إقدام شخص مجهول على إحراق سيارة فارهة في حي النعيم بمحافظة جدة؛ حيث قام بسكب مادة سائلة عليها ثم أشعل النيران بها لتلتهمها كليًا.

وظهر الرجل في الفيديو، متنكرًا في زي نسائي حتى لا يستطيع أحد التعرف عليه؛ بينما كشفت مجموعة من الصور عن حالة السيارة بعد تعرضها للاحتراق.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 51 دقيقة

هذه السياره من لونها نسائيه والحرمه حقيقيه والله اعلم- اما غيره ولا حقد-تبان الحقيقه بعد ايام-

[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 45 دقيقة

باقي الكبوت سليم..احمد ربك

[ عدد التعليقات: 3544 ] نشر منذ 10 دقائق

الله يعوض صاحبها خير
مشكلة بعض البشر الحقد والكره بداخله
يزيد في قلبه سواد
يا زين القلوب الصافيه

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