بالفيديو والصور.. رجل يحرق سيارة فارهة بجدة متنكرا في زي نسائي

إبراهيم الزهراني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، إقدام شخص مجهول على إحراق سيارة فارهة في حي النعيم بمحافظة جدة؛ حيث قام بسكب مادة سائلة عليها ثم أشعل النيران بها لتلتهمها كليًا.

وظهر الرجل في الفيديو، متنكرًا في زي نسائي حتى لا يستطيع أحد التعرف عليه؛ بينما كشفت مجموعة من الصور عن حالة السيارة بعد تعرضها للاحتراق.