بالفيديو والصور.. رجل يحرق سيارة فارهة بجدة متنكرا في زي نسائي
أظهر مقطع فيديو، إقدام شخص مجهول على إحراق سيارة فارهة في حي النعيم بمحافظة جدة؛ حيث قام بسكب مادة سائلة عليها ثم أشعل النيران بها لتلتهمها كليًا.
وظهر الرجل في الفيديو، متنكرًا في زي نسائي حتى لا يستطيع أحد التعرف عليه؛ بينما كشفت مجموعة من الصور عن حالة السيارة بعد تعرضها للاحتراق.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 51 دقيقة
هذه السياره من لونها نسائيه والحرمه حقيقيه والله اعلم- اما غيره ولا حقد-تبان الحقيقه بعد ايام-
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 45 دقيقة
باقي الكبوت سليم..احمد ربك
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2898 ] نشر منذ 30 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3544 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يعوض صاحبها خير
مشكلة بعض البشر الحقد والكره بداخله
يزيد في قلبه سواد
يا زين القلوب الصافيه