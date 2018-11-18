لاعبون على رادار الاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، إلى تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بلاعبين محليين وأجانب يشكلون إضافة فنية خلال الموسم الحالي يتقدمهم العابد وباهبري وكمارا.

ومن جانبه، أوضح عضو شرف النادي المحلل الرياضي الدكتور مدني رحيمي أن: ” الثلاثي المحلي الهلالي نواف العابد، والشبابي هتان باهبري، والقدساوي هارون كمارا هم من يستحقون الانضمام للفريق الاتحادي في الفترة القادمة مع احترامي لبقية الأسماء التي ترددت في مواقع التواصل الاجتماعي. ”

وطالب ” رحيمي ” الإدارة الاتحادية بالتركيز على الأسماء الأجنبية المميزة من أجل التعاقد معها في فترة الانتقالات القادمة، مع الأخذ بالاعتبار أن الفريق سيشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا، ويتطلب اختيار رباعي أجنبي على مستوى عال؛ لافتًا إلى أن ما ينقص العميد فقط الاستقرار الإداري والتركيز على منح اللاعبين ثقة أكبر من أجل تحقيق الانتصارات.

وفي سياق متصل، أشار ” رحيمي ” إلى أن مباراة الديربي القادمة التي ستجمع العميد بالأهلي لا تخضع لأي مقاييس فنية، حيث مثل هذه المباريات تعتمد على الجانبين النفسي والفني، وإذا أحسنت الإدارة الاتحادية تهيئة اللاعبين نفسيًا وفنيًا فسيحقق الفريق أول الانتصارات في دوري المحترفين.