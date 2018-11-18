كيا ستينجر تحصل على تعديل رياضي يزيد تميزها

سول (صدى):

مر عامين كاملين بالفعل منذ تدشين كيا ستينجر لأول مرة، وخلال هذه الفترة، حازت السيدان الرياضية على إعجاب النقاد، ما زاد شعبية العلامة الكورية التي استهدفت منافسة كل من اودي A5 سبورت باك وبي ام دبليو الفئة الرابعة جران كوبيه.

حصلت ستينجر خلال هذه الفترة على العديد من التعديلات، وقد أتى أحدثها من شركة Ark Performance الأمريكية التي زودت السيدان الرياضية بحزمة هيكل عريض تحمل اسم ليجاتو، حيث تضمنت إضافة تمديدات للرفارف الأربعة، فواصل، مشتت، جناح خلفي، مع غطاء محرك مختلف بسعر إجمالي يبلغ 4,350$ (16,315 ريال) للحزمة بالكامل، رغم إمكانية الحصول على تمديدات الرفارف الأمامية والخلفية بشكل منفصل مقابل 998$ (3,745 ريال) و 1,360$ (5,100 ريال)، بينما يبلغ سعر غطاء المحرك المصنوع بالألياف الزجاجية والجناح 929$ (3,485 ريال) و529$ (1,985 ريال).

أما داخل المقصورة، فسوف نجد تنجيد من الجلد الأحمر مع تطريزات باللون الأسود ونظام صوتي جديد، دون تحديد سعر واضح لهذه الإضافات.

هذا وتتضمن التعديلات الأخرى وجود طلاء خارجي أحمر لامع مع نظام تعليق وعادم جديد، إضافة لعجلات 20 إنش، حيث تم استعراض كيا ستينجر المعدلة خلال معرض سيما 2018 للسيارات المعدلة والاختبارية بمدينة لوس أنجلوس.