أفضل 5 طرق طبيعية لمكافحة الشيخوخة!

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

التقدم في العمر مرحلة طبيعية يمر فيها الشخص وغالباً ما يصاب الناس بحالة احباط بسبب التغيرات التي تطرأ على شكلهم الخارجي، كبروز علامات التجعّد على البشرة، واثار التقدم بالعمر.

من هنا نقدم 5 نصائح طبيعية لمحاربة آثار الشيخوخة:

ممارسة الرياضة:

تعتبر التمارين الرياضية من العوامل الضرورية للحفاظ على عقل وجسم سليم، وتعزز النوم السليم، ويعطى البشرة أكثر نضارة.

شرب الماء:

يعتبر الماء أساس شباب البشرة، شرب كمية وافرة من المياه طوال اليوم سيساعد على ترطيب بشرتك وجعلك تبدين أصغر سنًّا ، ومقاومة ظهور التجاعيد.

مكافحة التدخين:

يشوّه البشرة لاحتواء السجائر على أكثر من 4000 مادة سامّة وتزيد التجاعيد حول الفم و العينين.

أشعة الشمس:

تمنح أشعة الشمس النضارة ولكن مش بطريقة مباشرة لأنها ممكن أن تدمر الجلد.

الأكل الجيد:

تناول الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة تساعد في تجديد الخلايا وتحافظ على مادة الكولاجين التي تكافح التجاعيد.