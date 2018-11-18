خطوات عمل صابون عطري لنعومة جسمك في البيت

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

إن عناية الفتيات والسيدات بأجسادهن، خاصة مع قدوم فصل الشتاء، يتطلب اختيار نوعية جيدة من الصابون أو الغسول، والذي يمنح البشرة الترطيب والنعومة، إلا أن ذلك قد يتطلب شراء منتجات غالية الثمن.

ولكن تؤكد خبيرة التجميل أمل أحمد العيسوي، أنه يمكنك تحقيق ذلك، دون إرهاق الميزانية، من خلال عمل الصابون العطري بنفسك في البيت، حتى تستمعي بجسم ناعم ونضر، مع التوفير في ميزانيتك.

واستعرضت خبيرة التجميل ، خطوات عمل أفضل وأوفر صابون عطر في البيت.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة صابون جلسرين مبشور

3 ملاعق صغيره زيت عطري كاللافندر أو زيت الورد، أو عطرك المفضل.

ملعقتين صغيرتين لبن بودرة.

نصف كوب ماء

الطريقة:

يسخن الماء، ونضع عليه الصابون المبشور، ويقلب جيدا على نار هادئة حتى يتجانسا سويا.

ثم نقوم بإضافة الزيت العطري، مع الاستمرار في التقليب، ثم نطفئ النار

ونضيف اللبن البودرة مع الاستمرار في التقليب، ثم نضع العسل ويقلب جيدا.

ثم نقوم بسكبه في برطمان زجاجى واسع لسهولة استخدامه، كما يمكن أن نشكله على هيئة كرات صغيرة

ملحوظة هامة : يستخدم هذا الصابون للجسم فقط، وليس لبشرة الوجه