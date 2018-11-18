بالصور.. وزير العمل يتفقد فروع الوزارة بالدمام

الدمام(صدى):

تفقد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، عدداً من فروع الوزارة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، مستمعاً إلى أبرز ما تقدمه للعملاء والمستفيدين من خدمات الوزارة.

واطلع معاليه خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل، على سير العمل بدار الرعاية الاجتماعية وتعرف على أقسام الدار والمرافق التابعة له، إضافةً إلى مركز التأهيل الشامل للذكور والإناث، مطلعاً على سير العمل بالأقسام الداخلية وعلى خدمات والرعاية التي يقدمها المركز للنزلاء والنزيلات في جميع الوحدات الملتحقة به.

كما زار معاليه دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام، ودار الحضانة الاجتماعية، حاثاً جميع العاملين بتقديم أفضل الخدمات.