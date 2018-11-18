بالصور.. وزير إسرائيلي وعشرات المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى
قام وزير الزراعة الإسرائيلي ” أوري أرئيل ” ، صباح اليوم، بجولات إستفزازية بعد أن اقتحم ساحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة ، وذلك عقب قرار شرطة الاحتلال الأخير السماح للمزيد من أعضاء الكنيست المتطرفين ووزراء اليمين في حكومة رئيس الوزراء نتنياهو ،بحجة عودة الهدوء وغياب أسباب المنع .
ورافق ” أرئيل ” عشرات المستوطنين المتطرفين الذين إقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، الخاضعة لسيطرة الاحتلال، فيما حاول متطرفون منهم أداء طقوس دينية تلمودية، قبالة صحن قبة الصخرة المشرفة.
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 1 ساعة
بأذن الله نهايتكم قريبه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 42 دقيقة
وين الذين اشغلونا عن أعدائنا الحقيفيين من اليهود والنصارى والرافضة والملاحدة والعلمانيين وللبراليين والنصيرية والماسونيين… هولاء هم أعداء الدين والقيم والأخلاق ودعاة للتغريب ..عليهم من الله ما يستحقون..