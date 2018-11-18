بالصور.. وزير إسرائيلي وعشرات المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة(صدى):

قام وزير الزراعة الإسرائيلي ” أوري أرئيل ” ، صباح اليوم، بجولات إستفزازية بعد أن اقتحم ساحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة تحت حراسة أمنية مشددة ، وذلك عقب قرار شرطة الاحتلال الأخير السماح للمزيد من أعضاء الكنيست المتطرفين ووزراء اليمين في حكومة رئيس الوزراء نتنياهو ،بحجة عودة الهدوء وغياب أسباب المنع .

ورافق ” أرئيل ” عشرات المستوطنين المتطرفين الذين إقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، الخاضعة لسيطرة الاحتلال، فيما حاول متطرفون منهم أداء طقوس دينية تلمودية، قبالة صحن قبة الصخرة المشرفة.