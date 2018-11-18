أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

الرياض(صدى):

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم كل من معالي السفير المعين لدى مملكة المغرب الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، والسفير المعين لدى نيوزيلندا عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني، والسفير المعين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، والسفير المعين لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم، والسفير المعين لدى جمهورية غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، والسفير المعين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري، والسفير المعين لدى سلطنة بروناي عماد بن عبدالعزيز المهنا، والسفير المعين لدى جمهورية نيبال الدكتور مساعد بن سليمان المرواني، والسفير المعين لدى جمهورية الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، والسفير المعين لدى دولة أريتريا صقر بن سليمان القرشي، والسفير المعين لدى جمهورية الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس، قائلين ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته ـ أيده الله ـ .

حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.