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ينجو من السجن 99 عام بسب صورة سيلفي

ينجو من السجن 99 عام بسب صورة سيلفي
واشنطن(صدى):

تسببت ” صورة سيلفي ” في إنقاذ شاب أمريكي من عقوبة الحبس لمدة 99 عام بعدما رفعت صديقته دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالتعرض لها بالسكين ومحاولة قطع وريدها .

وعلى الفور ألقت شرطة ولاية تكساس القبض علي الشاب المدعو ” كريستوفر بريكوبيا ” ، لتطالب جهة الإدعاء بحبسه 99 عام فيما إضطرت عائلته لدفع كفالة تصل إلى 150 ألف دولار .

وكشت صورة سيلفي للشاب في المكان الذي تناول فيه العشاء والذي يبعد عن منزله 65 كيلومترا بالإضافة للزمان، الذي حدده الموقع الجغرافي على ” فيسبوك ” براءته أمام أمه والشرطة ، حيث اقنعت الصور السطات المحلية ببراءته .

كما تبين لاحقا بان الفتاة قد اخترعت هذه القصة من أجل الانتقام من صديقها السابق.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 25 دقيقة

شكله نكبها ولا حصلت من وراه شي لا زواج ولا غيرة
قالت العن والديه

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