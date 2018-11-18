ينجو من السجن 99 عام بسب صورة سيلفي
تسببت ” صورة سيلفي ” في إنقاذ شاب أمريكي من عقوبة الحبس لمدة 99 عام بعدما رفعت صديقته دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالتعرض لها بالسكين ومحاولة قطع وريدها .
وعلى الفور ألقت شرطة ولاية تكساس القبض علي الشاب المدعو ” كريستوفر بريكوبيا ” ، لتطالب جهة الإدعاء بحبسه 99 عام فيما إضطرت عائلته لدفع كفالة تصل إلى 150 ألف دولار .
وكشت صورة سيلفي للشاب في المكان الذي تناول فيه العشاء والذي يبعد عن منزله 65 كيلومترا بالإضافة للزمان، الذي حدده الموقع الجغرافي على ” فيسبوك ” براءته أمام أمه والشرطة ، حيث اقنعت الصور السطات المحلية ببراءته .
كما تبين لاحقا بان الفتاة قد اخترعت هذه القصة من أجل الانتقام من صديقها السابق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38475 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربك فكه
أما البنات
دواااااااااهي لاحطتك براسها
تجيبك يعني تجيبك
علشان كذا أنصح بتجنبهن😐
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 25 دقيقة
شكله نكبها ولا حصلت من وراه شي لا زواج ولا غيرة
قالت العن والديه