بالصور.. جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تقيم ملتقى العطاء وطن

فيصل العنزي(صدى):

عُقد على مسرح كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى ” العطاء وطن ” والذي نظمتة وحدة التوعية الفكرية بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية محطة 7 يوم الخميس الموافق 1440/3/7 للهجره وذلك على شرف معالي مديره الجامعه الدكتوره هدى بنت محمد العميل ، وحضر نيابة عنها وكيلة الجامعة للدعم الاكاديمي والخدمات الطلابية الدكتوره : فائزة بنت محمد الفائز . وشارك بالملتقى العديد من الجهات الحكوميه ذات العلاقه .

بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم تلاها كلمة رئيسة وحده التوعية الفكزية بجامعة الاميرة نورة الدكتورة : عفاف نديم، عقبها كلمة عميدة كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة : جميله بنت محمد اللعبون وتلاها ابوريت ” العطاء وطن -عرض الظل ” . من اعداد وتصميم الاستاذة زينب ابو عون .

بعد العرض جاءت مشاركة مركز الامير محمد بن نايف للمناصحة والرعايى القتها الاستاذة : البندري بنت عبدالعزيز السهيمي الاخصائية النفسيه المتعاونة في المركز ، ثم مشاركة وزارة الصحة القتها الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص مساعد المدير العام للصحة العامة ، واخيرا مشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستاذة : لطيفة بنت سليمان ابو نيان مستشارة معالي الوزير لشؤون الرعاية الاجتماعية .

واختتم الملتقى بتكريم الفائزات بمسابقة ابرزي مواهبك التابعة لوحدة موهبة كلية الخدمة الاجتماعية ثم تكريم الجهات المشاركة بالملتقى ( وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الرعاية الاجتماعية / مركز الملك نايف للمناصحة والرعاية / الشؤون الصحية بمنطقة الرياض / مركز ذاتي للإرشاد الأسري والنفسي / المركز الخيري للإرشاد الإجتماعي لمتلازمة داون ” دسكا” / جمعية تكاتف / جمعية انسان / جمعية عناية / جمعية تكافل / جمعية تراحم / جمعية كيل الخيرية / جمعية فال للبهاق / الجمعية السعودية لمرضى الزهايمر / جمعية الوفاء الخيرية النسائية / مركز التواصل لعلاج إضطرابات التخاطب والسمع / مبادرة اكنه لرعاية كبار السن / مؤسسة اريس الوقفية / جمعية بنيان الخيرية للتنمية الاسرية / جمعية اشراق / مكتب الاشراف الاجتماعي النسائي بالرياض ويشمل ( دار الرعاية الاجتماعية فلل الربوة – مركز التاهيل الشامل بحي القدس – دار التربية الاجتماعية للبنات – دار الرعاية الإجتماعية للمسنات )/ جمية ايامى الخيرية / الجمعية السعودية الخبرية لمرضى الفصام / جمعية الهلال الأحمر / جمعية ساعد .

واختتم الملتقى بالجوله بالمعرض المصاحب في بهو كلية الخدمة الاجتماعية .