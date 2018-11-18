بالفيديو.. لحظة فيضان المجاري في بعض أحياء وطرقات بيروت

بيروت(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيضان المجاري في بعض أحياء وطرقات بيروت.

وعبر رواد التواصل عن غضبهم واستيائهم من فيضان المجاري في بعض أحياء وطرقات بيروت، ما جعلهم يطالبون الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذا الشأن.

ومن جانبه، كلف محافظ بيروت القاضي زياد شبيب دائرة المراقبة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بإجراء تحقيق فني وهندسي في أسباب فيضان مياه المجاري في الرملة البيضاء ورأس بيروت والأشرفية وسائر أحياء العاصمة تمهيدا لاتخاذ التدابير المناسبة بعد تحديد المسؤوليات

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديوهات تظهر فيضان المجاري في إحياء وطرق العاصمة اللبنانية بيروت.