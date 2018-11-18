” الشورى ” يحذر من ” التسرب التربوي ” ويؤكد: 9800 وظيفة تعليمية شاغرة منذ عامين
حذرت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى من حدوث عجز في أعداد المعلمين وزيادة التسرب من الميدان التربوي وذلك بعد وجود أكثر من 9800 وظيفة شاغرة بوزارة التعليم لم يتم شغلها على مدار عامين دون تبرير واضحح من الوزارة .
وكشفت اللجنة في تقريرها أن الشواغر الوظيفية بلغت 5422 وظيفة للذكور و4372 وظيفة للإناث ، كما تناقص أعداد المعلمين مقابل زيادة عدد الطلاب، وزاد أعداد الطلاب عن الطالبات في المراحل الثلاث، مقابل زيادة عدد المعلمات عن المعلمين.
وطالبت اللجنة الوزارة بضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة العجز المتوقع وأسباب التسرب من المهن التربوية سواء بالتقاعد أو النقل .
كما كشف ” الشورى ” أن المعلمين وقادة المدارس الذكور في مجال التطوير المهني يحصلون على عدد ساعات أعلى من الإناث، كما يحصلون على فرص أكبر في الإيفاد والابتعاث، على الرغم من أن عدد المعلمات يفوق عدد المعلمين.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1659 ] نشر منذ 1 ساعة
يارجال
ام العيال قاربت للاربعين ومتخرجه من عام 1428 وللحين ماتعينت ولاجاها تعيين
وزارة التعليم ووزارة الخدمه المدنيه يحتاجوا لراقبه مشدده
طفشتنا الواسطات والوساطات تعبنا منها
لي متى هالفساد
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 1 ساعة
التسرب في التعليم سوف يلحق بالتسرب الصحي-اطباء استشاريون واخصائيون ذهبوا خارج البلد -لماذا لايتم البحث في اسباب المشكله قبل حدوثها-النظام شي طيب ولكن تطبيق النظام بحذافيره ايضا يسبب مشكله وما نظام دوام المعلمين وقت تعليق المدارس الا اسلوب من اساليب التطفيش والا ما الداعي للسفر والدوام خصوصا في القرى والضواحي بدون تواجد الطالب -وغير ذلك-مجلس الشورى يلت ويعجن في المشكله حتى تحدث بدون ما يجد لها حل معين-وغير ذلك كثير-