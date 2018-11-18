” الشورى ” يحذر من ” التسرب التربوي ” ويؤكد: 9800 وظيفة تعليمية شاغرة منذ عامين

حمود العنزي(صدى):

حذرت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى من حدوث عجز في أعداد المعلمين وزيادة التسرب من الميدان التربوي وذلك بعد وجود أكثر من 9800 وظيفة شاغرة بوزارة التعليم لم يتم شغلها على مدار عامين دون تبرير واضحح من الوزارة .

وكشفت اللجنة في تقريرها أن الشواغر الوظيفية بلغت 5422 وظيفة للذكور و4372 وظيفة للإناث ، كما تناقص أعداد المعلمين مقابل زيادة عدد الطلاب، وزاد أعداد الطلاب عن الطالبات في المراحل الثلاث، مقابل زيادة عدد المعلمات عن المعلمين.

وطالبت اللجنة الوزارة بضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة العجز المتوقع وأسباب التسرب من المهن التربوية سواء بالتقاعد أو النقل .

كما كشف ” الشورى ” أن المعلمين وقادة المدارس الذكور في مجال التطوير المهني يحصلون على عدد ساعات أعلى من الإناث، كما يحصلون على فرص أكبر في الإيفاد والابتعاث، على الرغم من أن عدد المعلمات يفوق عدد المعلمين.