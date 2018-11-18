أمانة جدة توفر وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت أمانة محافظة جدة عدد من الوظائف للنساء التابع لنظام ” التعاقد ” ، و ذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

-مدير قواعد بيانات –

مبرمج-

-مبرمج نظم معلومات جغرافية

وتكون الشروط للوظائف :

– خبرة 5 سنوات في التعامل مع قواعد البيانات (Oracle))، و مجال برمجة التطبيقات Visual Basic، VB.NET) جال تحليل وبرمجة نظم المعلومات الجغرافية باستخدام الأدوات البرمجية (VB.NET, Visual Basic).

– كما يجب أن يحمل الشهادات التالية (Oracle OCP DBA) برامج المايكروسوفت اوفيس.

– خبرة في أعمال صيانة الحاسبات والشبكات.

ويبدأ التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1440/03/10هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1440/03/14هـ

و للتقديم من خلال الرابط التالي :هنا