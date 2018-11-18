أمانة جدة توفر وظائف شاغرة للنساء
وفرت أمانة محافظة جدة عدد من الوظائف للنساء التابع لنظام ” التعاقد ” ، و ذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
-مدير قواعد بيانات –
مبرمج-
-مبرمج نظم معلومات جغرافية
وتكون الشروط للوظائف :
– خبرة 5 سنوات في التعامل مع قواعد البيانات (Oracle))، و مجال برمجة التطبيقات Visual Basic، VB.NET) جال تحليل وبرمجة نظم المعلومات الجغرافية باستخدام الأدوات البرمجية (VB.NET, Visual Basic).
– كما يجب أن يحمل الشهادات التالية (Oracle OCP DBA) برامج المايكروسوفت اوفيس.
– خبرة في أعمال صيانة الحاسبات والشبكات.
ويبدأ التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1440/03/10هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1440/03/14هـ
و للتقديم من خلال الرابط التالي :هنا
اترك تعليقاً