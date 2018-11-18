قبل ديربي جدة.. عمر السومة يعود للمشاركة مع الأهلي

ماجد محمد(صدى):

حصل السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تماثله للشفاء من إصابته.

ويعود ” السومة ” لصفوف الأهلي بعد انتهاء فترة التوقف الدولية، عقب الانضمام لصفوف المنتخب السوري، خلال الاستعداد لكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات؛ حيث سيشارك في التدريبات الجماعية للأهلي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد في ديربي جدة.

ومن المنتظر، أن يعود الخماسي الدولي محمد العويس ومحمد آل فتيل وحسين المقهوي وأيمن الخليف وعبد الرحمن غريب للأهلي بعد المشاركة في معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لديربي جدة.