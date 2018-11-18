بالصور.. صلاح خاشقجي يبطل مزاعم المفسدين ويعيد رد الأمير خالد بن سلمان

طلال الضوي(صدى):

جددت تغريدة نشرها صلاح، نجل الإعلامي ، جمال خاشقجي، إبطاله لمزاعم المفسدين حيث أكد ثقته في قيادته ، عبر نشره رد سفير السعودية في الولايات المتحدة ، الأمير خالد بن سلمان، والتي أجاب فيها على تقرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول مقتل الإعلامي بقنصلية بلاده في تركيا بداية أكتوبر الماضي .

وقال السفير السعودي في تغريدته: ” كما قلنا لصحيفة واشنطن بوست، آخر مرة تواصلت فيها مع السيد خاشقجي كانت عبر رسالة نصية في الـ26 من أكتوبر 2017، ولم اتحدث معه عبر الهاتف مطلقا وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب لتركيا لأي سبب من الأسباب، وأدعو الحكومة الأمريكية لنشر أي معلومات متعلقة بهذه المزاعم ” .

وفي تغريدة منفصلة نشر الأمير خالد بن سلمان، بيان سفارة بلاده في أمريكا، ومن ضمنه: “المزاعم في هذه التقديرات زائفة، سمعنا ولا نزال نسمع العديد من النظريات دون رؤية أسس هذه التكهنات ” .

من جانبهم تفاعل المغردون مع تغريدة ” صلاح خاشقجي ” مؤكدين أنها تدل على ثقته في قيادته الحكيمة وتخرس ألسنة المبطلين .