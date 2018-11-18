للفتيات.. 15 نصيحة لإظهار قوتك دون خجل

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قدمت مدربة التنمية البشرية وتطوير الذات أسماء مراد الفخراني، 15 نصيحة للمرأة لإظهار قوة شخصيتها في أي موقف تتعرض له، في مكان العمل أو الشارع أو في أي موقف يتطلب منها الظهور بطريقة تضيف لها، وتجعلها عند ثقة الحاضرين وتحوز احترامهم، وحتى لا تقع في أخطاء تقلل من رصيدها لدى أشخاص قد تقابلهم لأول مرة.

ومن هذه النصائح :

1- تصرفي وفق ما تشعرين، وما تعتقدين أنه يتحدث عنك، فالسلوكيات الخارجة عن إطار حياتك أو شخصيتك، تنقص من قدرك، وتجعلك شخصا هزيلا، وضعيف المعاني أمام الآخرين، فليس من اللائق أن تأتي بتصرفات منافية لعاداتك الشخصية إن كنت غير مقتنعة بها.

2- أظهري قوتك، ولا تخجلي أو تخشي الانتقادات، فإن كنت جميلة اعتني بجمالك، وإن كنت ذكية اتركي الآخرون يلاحظون ذلك بلا مبالغة، وإن كنت موهوبة، فلا تدعي العكس، عندما يمتدحك الآخرون قولي شكرا، ولا تقولي هذا غير صحيح، لا تترددي في الاعتراف بمميزاتك، فهذا حقك الصريح، لكن بأدب وحكمة، وبمناسبة.

3- توقفي عن تشتيت الطاقات، وهدر الوقت في التردد، ركزي في شيء واحد في حياتك، شيء يوفر لك أكبر قدر من الإنتاجات المتعددة، التي تخدم أهداف حياتك، فالتشتيت يضعف الطاقة الإدراكية، وبالتالي يضعف الشخصية.

4- قبل أن تلتقي أحدا، اجمعي أفكارك، تنفسي بعمق وفكري في أهدافك من ذلك اللقاء، وفكري في أهداف الشخص الآخر أيضا، سجلي أفكارك في ورقة وراجعيها، فذلك يحفزك، ويجعل لقائك مثمرا، وحضورك متميزا.

5- تأكدي أنك المسئولة عن نوعية علاقتك بالآخرين، فأنت وفق ردود أفعالك التي تطلقينها، تحصلين على النتائج، فاجعلي رد فعلك معقولا، ومنطقيا تجاه الأمور، واحتفظي بمشاعرك بعيدا عن الإسراف، وتسلحي بالهدوء والثقل، والمسئولية.

6- أنت تعلمين الآخرين كيف يتعاملون معك، فاحرصي على تلقينهم الأفكار والتصرفات الإيجابية، وأرسلي لهم الرسائل التي تفيد بأهميتك في الحياة، وأهمية أن يحترموك، عبري عن نفسك عبر فرض احترامك على الآخرين، وتأكدي أن كل فعل من الآخر هو رد فعل لما ينبع من مشاعرنا وسلوكياتنا.

7- ارفضي تنفيذ الأمور التي تكرهين القيام بها، ولا تتقبلي الإجبار، أو إلغاء شخصيتك، عبري عنها بحرص، وأعلني احتياجاتك، وآرائك بصراحة لا تجرح الآخرين لكن تكفل لك كيانك، وتدافع عن حقك في التعبير.

8- عودي الآخرين على احترام وقتك، من وقت عمل، أو راحة أو غيره، فإن احتجت إلى راحة في ساعات العمل، لا تسمحي للآخرين بالتطفل عليه، وإن احتجت إلى وقت للدراسة أو العمل، فخصصي ذلك الوقت، احترامك لوقت راحتك أو عملك، هو احترامك لذاتك، وهذا يولد شعورا بالفخر في أعماقك، وشعورا بالاحترام لدى من حولك.

9- لا تسمحي لأحد أن يجبرك على تغيير قناعاتك، وعاداتك التي تجدين أنها مثمرة، والتي تنبع من احتياجاتك وقناعاتك الشخصية، ولا تسمحي لهم أن يتدخلوا في صياغة عادات جديدة لا تمت لأهدافك الشخصية بصلة.

10- استمري في اتخاذ قراراتك بنفسك، ولا تجدي حرجا في استشارة أولي الخبرة، أو الناس الثقة، ولكن اجعلي القرار الأخير لك أنت، وفق ما يناسبك، ويحفظ حقك ويخدم أهدافك، ثم سارعي إلى تنفيذ قراراتك ولا تترددي فالتردد مشين، ويسيء إلى ذاتك.

11- كوني شخصية حاسمة مع نفسك، فإن أعطيت الآخرين مواعيد نهائية لشيء ما التزمي بها، إلا إن تعرضت لظروف حالت بينك وبين العمل.

12- لا تشككي الآخرين في إمكانياتك، ولا تشعرينهم بضعفك، اظهري قوتك باستمرار، وعبري عن حسمك مع نفسك بفخر، وقولي دائما سأحاول، مهما بدا الأمر صعبا، وامتدحي نفسك بتواضع وحكمة، فقولي مثلا إني جيدة في التعامل مع الآخرين، وسأنجح في العلاقات العامة إن شاء الله، أو قولي مثلا، إني مبدعة في هذا المجال، وسأقدم عملا متميزا بإذن الله.

13- دافعي عن حقك بحزم، فالتنازل عن الحقوق، تعبير سيئ عن عدم احترام الذات، فإن أهمل زوجك تقديم مصروفك لك، ذكريه بأدب، وإن فاتت ترقية من حقك، طالبي بها بهدوء ومنطق، لكن لا تتقاعسي، فليس من أمر مشين في مطالبتنا بحقوقنا ما دمنا نفعل ذلك باحترام، فالآخرون لا يفكرون طوال الوقت بنا، وقد ينسون دون قصد حقوقنا.

14- حددي أولوياتك وضعيها نصب عينيك، واجعلي قائمة أعمالك تخدم أولوياتك، انجزي أعمالك أولا بأول، ولا تأجيلها، لتكتسبي المزيد من تقدير الذات، والحرص والثقة.

15- احترمي وعودك وفي بها، مهما كانت الأسباب، وليس عيبا أن تغيرين قناعاتك إن اتضح لك خطأها، لكن الخطأ والعيب أن لا تقدمين اعتذارك للآخرين عندما تخذليهم، وعليك دائما أن تعوضين عليهم بما يتناسب مع حجم الخذلان، إن لزم الأمر.