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أحسنت وأبدعت.. هكذا هنأت أصالة الفنانة أحلام

أحسنت وأبدعت.. هكذا هنأت أصالة الفنانة أحلام
دمشق(صدى):

وجهت الفنانة أصالة التهاني إلى الفنانة أحلام بعد طرح فيديو أغنيتها الجديدة ” احلف ” التي بثتها عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” .

وقالت أصالة أن أحلام أحسنت وأبدعت غناءها ، ووصفت الأغنية أنها مشرقة الفكر وجمل اللحنية جذابة .

وردت الفنانة أحلام على تهنئة أصالة بقولها: ” هذه أنتى كعادتك سباقه ومحبة معى بشكل شخصى ومع الجميع بشكل عام فى أى حدث نراكى تدعمين الجميع جميلة محبة أصيلة كاسمك الكبير ” .


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