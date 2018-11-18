مقتل مسؤول أمني باكستاني بهجوم مسلح

إسلام آباد(صدى):

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ضابط شرطة بارز سابق إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح قائد شرطة كويتا عبدالرزاق شيما في تصريح صحفي اليوم أن مسلحين مجهولين وضعوا كميناً وأطلقوا النار على ضابط الشرطة السابق “نعيم كاكر” الذي توفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن نعيم كاكر شغل منصب نائب مفتش عام وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، وحقق نجاحات كبيرة في تفكيك شبكات إرهابية بإقليم بلوشستان.