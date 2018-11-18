الأدوار النهائية لدوري الأمم على ملاعب البرتغال

ماجد الأشرم(صدى):

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، أن البرتغال ستحتضن الأدوار النهائية من بطولة دوري الأمم لكرة القدم، خلال الفترة من 5 وحتى 9 يونيو المقبل، وذلك عقب تأهل البرتغال رسميًا لنصف النهائي بتعادلها سلبياً أمام إيطاليا أمس السبت ضمن المجموعة الثالثة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه القرار الموافقة الرسمية للمكتب التنفيذي بالاتحاد القاري، الذي سيجتمع في 3 ديسمبر المقبل في دبلن؛ حيث أوضح بيان الاتحاد أن: ” قرعة الأدوار النهائية ستقام أيضاً في هذا اليوم ” ، مضيفًا: ” أبدت كل من بولندا والبرتغال وإيطاليا عن رغبتهم في احتضان الأدوار النهائية.. ”

وتابع: ” وبما أن المنتخبات الثلاثة ضمن المجموعة الثالثة بالمستوى الأول، سيقع الاختيار على متصدر المجموعة.. تعادل البرتغال سلبياً أمام إيطاليا منحها بطاقة التأهل عن المجموعة ” ؛ فيما ستقام مباراتي نصف النهائي في 5 يونيو 2019، كما سيلعب النهائي، وتحديد صاحب المركز الثالث في 9 من الشهر نفسه، على ملعب ” دراغاو ” بمدينة بورتو، وأفونسو هنريكيس بمدينة جيمارايش.