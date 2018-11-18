ترشيح لاعب الشباب لجائزة الأفضل في آسيا

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن ترشيح لاعب المنتخب الوطني للشباب، ولاعب نادي الشباب تركي العمار، لجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا لعام 2018.

وكان اللاعب الموهوب تركي العمار، قد أحرز جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 19 عام، نظرًا لمساهمته الفعالة في قيادة المنتخب الشاب لتحقيق البطولة.

وجاء ذلك عبر إحرازه 4 أهداف منها 3 في الأدوار النهائية في شباك أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى هدف وحيد في دور المجموعات في شباك ماليزي.