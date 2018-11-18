العمل تطلق تحديثات جديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم ، الأحد ، الحملة التوعية للتحديثات الجديدة على قواعد عمل رفض السجل في ملف نظام حماية الأجور.

ولفتت الوزارة إلى أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور يحتسب رفض السجل في هذه الحالات :

-اذا كان أحد تفاصيل الدفع أول الإجمالي بالسالب.

-اذا كان اجمالي الراتب يساوي صفر

-عدم ادخال الهوية الوطنية أو الإقامة.

– اذا كان الاجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي ، بدل السكن ، والمستحقات الأخرى و الاستقطاعات.

ودعت الوزارة كافة المنشآت إلى استخدام أداة التحقق من ملف حماية الأجور، لأهميتها في المساعدة في التخفيف من عدد السجلات المخالفة.