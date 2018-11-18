العمل تطلق تحديثات جديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم ، الأحد ، الحملة التوعية للتحديثات الجديدة على قواعد عمل رفض السجل في ملف نظام حماية الأجور.
ولفتت الوزارة إلى أن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور يحتسب رفض السجل في هذه الحالات :
-اذا كان أحد تفاصيل الدفع أول الإجمالي بالسالب.
-اذا كان اجمالي الراتب يساوي صفر
-عدم ادخال الهوية الوطنية أو الإقامة.
– اذا كان الاجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي ، بدل السكن ، والمستحقات الأخرى و الاستقطاعات.
ودعت الوزارة كافة المنشآت إلى استخدام أداة التحقق من ملف حماية الأجور، لأهميتها في المساعدة في التخفيف من عدد السجلات المخالفة.
الشرقيه 🌍🌎🌏[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 1 ساعة
وزارة العمل لماذا
لأ تحدد رواتب القطاع الخاص بحد أدنى ٤٠٠ آلاف ريال وبدل نقل قدره ٤٠٠ ريال حيث أن اكثر النساء تتنقل إلى مقر عملهن عن طريق شركات النقل مثل كريم وغيرها من الشركات
ولماذا لأ يمنح موظف القطاع الخاص إجازه يومين في الأسبوع كما هو معمول فيه بالقطاعات العامه في الدوله وهي يومي الجمعه والسبت أو إجبار القطاع احتساب خارج دوام للموظف في حال تطلب العمل استمرار الموظف في موقعه للعمل
موظف القطاع الخاص ليس قطعة آثات يا وزارة العمل مظفي القطاعات الخاصه يستحقون منكم الاهتمام والمتابعه وهم بحاجه لهتمامكم