مدرب إسبانيا: تحميل دي خيا مسؤولية الخسارة أمام كرواتيا ظلم

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي مارتينيز، إنه من الظلم توجيه الانتقادات فقط لدي خيا، وذلك عقب الخسارة الخميس الماضي أمام كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن المجموعة الرابعة للمستوى الأول بدوري الأمم؛ قائلًا: ” دي خيا تعرض لانتقادات شديدة، ولكن تحميل لاعب واحد كل هذه المسؤولية أمر غير منصف. ”

وأوضح مدرب إسبانيا: ” كرة القدم لعبة جماعية، وعندما يستقبل أي حارس مرمى الأهداف فإن الكرة يجب أن تصل إليه متخطية جميع الخطوط.. أليس على الباقين الدفاع؟ ” ، مضيفًا: ” يتقبل الانتقادات لأنها، حسب رأيه، جزء من كرة القدم، ويجب التعايش معها، بينما رفض تقديم تحليل فردي لأداء كل لاعب، مثل حالة الحارس دي خيا، الذي صارت علامات استفهام حول أدائه مجدداً في مباراة كرواتيا. ”

وتابع مشددًا: ” لن أقيم اللاعبين بشكل علني، سأدافع عنهم طوال الوقت لأني في النهاية من اختارهم للانضمام ” ؛ فيما حول غياب سيرجيو راموس عن مباراة الغد، قال أنه انضم للمعسكر وهو يشكو من آلام في العضلة الضامة.

وعلى جانب آخر، تحدث لويس إنريكي عن تكريم النجم المعتزل ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، دافيد سيلفا، قائلًا: ” لم أتحدث معه عندما اتخذ قرار الاعتزال، أتفهم موقفه، ولن أتحدث عن افتراضات “، في إشارة إلى إمكانية اعتماده على صاحب الـ32 عاماً في حالة عدم اتخاذه لقرار الاعتزال.