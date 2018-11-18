بالصور.. أحد جنود الدفاع المدني ينقذ شخصين من الغرق بالمدينة خارج دوامه

نايف السالم(صدى):

في واحدة من المواقف الشجاعة لمنسوبي الدفاع المدني نجح أحد الجنود في إنقاذ شخصين من الغرق بمنطقة المدينة المنورة رغم كونه خارج الدوام .

وتفصيلاً قال العقيد خالد الجهني المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة أن الجندي أول عادل المغامسي لبى نداء وطنه عندما تواجد بالصدفة بجبل أدقس ثالث أكبر جبال المدينة ، ليفاجأ بتعرض الشابين للغرق بشلالات جبل أدقس ، ويؤدي دوره المنوط نحوهما .

وأثني ” الجهني ” على جندي الدفاع المدني مؤكداً أن الشابين أحدما بصحة جيدة والآخر بالمستشفى لتعرضه للإغماء .