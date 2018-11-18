بالصور.. أحد جنود الدفاع المدني ينقذ شخصين من الغرق بالمدينة خارج دوامه
في واحدة من المواقف الشجاعة لمنسوبي الدفاع المدني نجح أحد الجنود في إنقاذ شخصين من الغرق بمنطقة المدينة المنورة رغم كونه خارج الدوام .
وتفصيلاً قال العقيد خالد الجهني المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة أن الجندي أول عادل المغامسي لبى نداء وطنه عندما تواجد بالصدفة بجبل أدقس ثالث أكبر جبال المدينة ، ليفاجأ بتعرض الشابين للغرق بشلالات جبل أدقس ، ويؤدي دوره المنوط نحوهما .
وأثني ” الجهني ” على جندي الدفاع المدني مؤكداً أن الشابين أحدما بصحة جيدة والآخر بالمستشفى لتعرضه للإغماء .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاه خير