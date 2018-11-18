لمستخدمي ويندوز.. برنامج جديد يتفوق على جميع برامج مكافحة الفيروسات

وكالات(صدى):

طور مجموعة من المبرمجين برنامجا جديدا لمكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة واكدوا انه يعتبر نموذجا فائقا من برامج مكافحة الفيروسات يمكن الاعتماد عليه في حماية الاجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

ويساعد البرنامج الجديد الذي اطلق عليه اسم scanguard في الحماية المتقدمة لاجهزة ويندوز والعمل على تسريعها من خلال اكتشاف البرامج والملفات التي تؤثر على عمل الجهاز سلبا وتتسبب في اصابته بالبطء.

وفقا لمطوري البرنامج الجديد، فانه يمنح مستخدمي ويندوز طبقة اضافية من الامان مقارنة ببقية برامج الحماية ومكافحة الفيروسات، ويمكن المستخدمين من فحص اجهزتهم والتخلص من اي تهديد ومن الملفات المصابة اما يدويا في النسخة التجريبية والمجانية، او العمل على ازالة التهديدات ذاتيا عبر البرنامج في نسخته المدفوعة.