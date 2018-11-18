جموع المصلين بمركز قنا تؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف خالد المنيخري

محايل(صدى):

أدت جموع المصلين بمركز قنا التابع لمحافظة محايل يتقدمهم رئيس المركز سعد بن يحي الحياني بعد صلاة فجر اليوم صلاة الميت, بالجامع الكبير على شهيد الواجب العريف خالد بن أحمد محمد المنيخري، من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وعقب الصلاة، نقل رئيس المركز تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد كما نقل تعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم – رحمه الله – في ميادين الشرف, سائلين الله تعالى أن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره .