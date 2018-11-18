مظاهرات العمال تتواصل في إيران بشعارات ” نحن جوعى “

طهران(صدى):

تواصلت المظاهرات الشعبية في إيران للأسبوع الثاني على التوالي يتقدمها العمال الذين يحتجون على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويبرز عمال مصنع قصب السكر الذي يعد الأقدم في إيران في مقدمة المتظاهرين بعدما لم يتقاضوا أجورهم مما اضطر كثير منهم لرفع لافتة مكتوب عليها نحن جوعى تعبر عن لسان حال جميع العمال المقهورين.

ولم يحصل العمال على اي من رواتبهم منذ عام ٢١٠٦ وكذلك الأمر لأصحاب المعاشات المتقاعدين، الامر الذي دفع الحكومة للتأكيد على أنها تسعى لتوفير شهرين او ثلاثة اشهر من الرواتب المتاخرة للعمال، خلال الاسبوع المقبل، بينما طالبتهم بالعودة الى العمل سريعا حتى لا يتاثر الانتاج، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية.

ولم تقتصرالمظاهرات على عمال مصنع قصب السكر فقط بل انضم اليهم عمال جميع المصانع والشركات بمنطقة الأحواز الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ نحو ٦ أشهر.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي ترصد مظاهرات العمال وثورتهم ضد النظام المتردي في إيران، اذ هتفوا طويلا ضد الحكومة ووصفوها بالمخادعة.