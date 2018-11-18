انتهاء تصوير Godzilla: King Of The Monsters وهذا موعد عرضه

واشنطن(صدى):

ينتظر جمهور أفلام الأكشن والفانتازى الفيلم المثير Godzilla: King Of The Monsters، والذي أعلن مخرجه ” مايكل دوجيرتى” لتوه عن الانتهاء من تصوير مشاهده ومن المقرر عرضه على شاشات السينما بنهية مايو 2019 فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ” دوجيرتي ” عبر حسابة الشخصي بتويتر أن الفيلم حالياً في مرحلة المونتاج والتعديل بعد أن انتهى من جميع مشاهده .

والفيلم من بطولة برادلى ويتفورد، ميلى بوبى براون، وفيرا فارميجا، وسالى هوكينز، وكايل تشاندلر، وتشارلز دانس، وزيى تشانج، وتوماس ميدليتليتش، وأوشيه جاكسون جونيور، وكين واتانابى، ومن تأليف ماكس بورينشتاين، ومايكل دوجيرتى، وشيجيرو كاياما، وتاكيو موراتا، وزاك شيلدز، ومن إخراج مايكل دوجيرتى.