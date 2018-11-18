بالفيديو.. الكشف عن سيارة كهربائية بتصميم سيارات موستانج من الستينيات

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

سيارات موستانج الكهربائية قادمة عام 2020 كما تشير التوقعات ، ولكن إذا كنت من عشاق فورد موستانج ومن محبي السيارات الكهربائية الآن يمكنك الحصول على سيارة كهربائية شبيهة بسيارة موستنج قبل أن تصنعها فورد ، وذلك بفضل شركة (تشارج) للسيارات .

حيث تخطط الشركة البريطانية لصنع 499 من سيارات موستانج الكهربائية الجديدة بالكامل معتمدة على الخطوط التصميمية لسيارات فورد موستنج الكلاسيكية من الستينيات ، وبالطبع وكما هو الحال في السيارات الكهربائية التي نشاهدها اليوم فستكون هذه السيارة سريعة حقاً بتسارع من الصفر إلى 100 كم/س في 3.1 ثانية بالاعتماد على نظام كهربائي يولد قوة 402 حصان و 1200 نيوتن. م من عزم الدوران .

وستعتمد السيارة على بطارية بقوة 64 كيلوواط.ساعة كافية لتمنح السيارة مدى يصل إلى 200 كم في الشحنة الكهربائية الواحدة ، كما توفر الشركة نظام الدفع الخلفي أو الكلي للعجلات بحسب رغبة السائق ، فكما يظهر في الفيديو يمكنك اختيار أحد النظامين عبر شاشة عملاقة تعمل باللمس في الكونسول الوسطي .

ومن المواصفات التي تظهر في الفيديو كذلك توفر السيارة إمكانية تعديل ارتفاعها عن الأرض ما يعني أنها مزودة بنظام تعليق هوائي على الأرجح، أما النظام الحركي فهو من تطوير شركة Arrival المختصة في تطوير تقنيات السيارات الكهربائية .

وفي الحقيقة تبدو سيارات موستانج الكهربائية التي ظورتها شركة (تشارج) قوية وشرسة أكثر من أي سيارة كهربائية شاهدناها حتى الآن ، وسيمكنك اختيار نسخة مكشوفة منها أيضاً ، كما أن هذه ليست التجربة الأولى في عالم السيارات الكهربائية ، حيث تقول أنها ساهمت في بعض المشاريع لفريق ويليامز في بطولة فورمولا 1 و لشركة مكلارين وحتى لشركة جاكوار لاند روفر .

وحتى هذه اللحظة لم تقدم الشركة الكثير من التفاصيل ، إلا أنها أعلنت عن الأسعار .

حيث تقول (تشارج) أن سعر السيارة الواحدة سيبدأ من 255,509 دولار (958 ألف ريال سعودي) وستبدأ بشحن السيارات وتسليمها للزبائن في شهر سبتمبر من العام المقبل 2019 ، كما أعلنت الشركة أنها تستقبل الطلبات الآن مع دفعة أولى بمقدار 6,400 دولار !