دراسة توضح حقيقة العلاقة بين الأرق والوفاة المبكرة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أثبتت دراسة جديدة أنه لا علاقة بين الأرق والوفاة المبكرة، مشيرة إلى أن قلة النوم لن تؤدي على الأرجح إلى الوفاة.

وحول الذين يعانون من الأرق، وأشارت الدراسة إلى أن القلق المستمر بشأن العلاقة بين الحرمان من النوم وقصر العمر الافتراضي للإنسان لن تثير قلقهم بعد الآن.

ومن جانبه، أكد نافيد خان، الذي يعمل في مدرسة ثانوية: ” لا أفكر في الأمر بهذا الشكل ” ، وإنه لا ينام أكثر من أربع ساعات يوميا كل ليلة، موضحا: ” مررت بليلة سيئة للغاية بداية هذا الأسبوع، كانت ليلة مروعة. كل ما تمكنت التفكير فيه بشأن اليوم التالي في العمل هو أنني بحاجة إلى أن يمر هذا اليوم “.

ولفت: ” أّدرّس لفصلين فقط، وأفكر بأنني إذا تمكنت من النوم خلال تلك الساعة، فسيكون جيدا، فكل ما علي فعله هو تقسيم الوقت، ثم فعلت بذلك، وهكذا ” ، مضيفا: ” أقسم يومي فقط لمحاولة النوم قليلا “.

جوانبه، قالت ألمارا أبغاريان: ” في أسوأ الأوقات عندما أكون بين الناس أشعر بأنني شخص لا يطاق، لأنني حينها أكون متعبة للدرجة التي تجعلني أفقد أعصابي على أي شخص وأي شيء “.

وأضافت ألمارا أنها ربما تحصل على ست ساعات نوم، لكنها تستيقظ باستمرار طوال الليل بسبب القلق والتوتر الذي كان له أثر سلبي على حياتها، لافتة: ” الأهم ليس النوم بل عدم امتلاك الطاقة للقيام بالمهام اليومية، فعلى سبيل المثال، أنا لا أكثر من الخروج والتسكع مع الأصدقاء، وهو أمر جيد بالطبع لصحتك العقلية ” .

وحول ما إذا كانت قلقة بشأن الآثار السلبية للأرق على صحتها على المدى الطويل، قالت ألمارا إنها ” تأمل ألا يستمر الأمر ” .