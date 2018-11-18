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فريق السباقات لدى لمبرجيني يطور سيارة SC18 الوحيدة من نوعها في العالم

فريق السباقات لدى لمبرجيني يطور سيارة SC18 الوحيدة من نوعها في العالم
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

سيارة لمبرجيني SC18 تمثل خطوة جديدة تقترب عبرها لمبرجيني أكثر فأكثر من عالم صناعة السيارات وفق الطلب ، والتي ينتج عنها تحف نادرة لا يوجد منها سوى نسخة واحدة فقط على مستوى العالم .

صحيح أن هذا النوع من السيارات النادرة ليس جديداً على الصانع الإيطالي ، ولكن هذه السيارة تعتبر مميزة لأكثر من سبب ، ففي البداية هذه السيارة ليست من بنات أفكار مصممي لمبرجيني وحدهم ، حيث شارك الزبون في وضع التصميم الجنوني لهذه السيارة بالتعاون مع مهندسي الشركة .

كما شارك في وضع وتنفيذ هذا التصميم الشرس قسم (لامبورجيني سكوادرا كورسه) الخاص بالسباقات ، وهو ما يعني أن مهمة السيارة الأولى هي التفوق على المنافسين والسيطرة على حلبات السباق ، على الرغم من أن لمبرجيني تقول أن السيارة مرخصة قانونياً للسير على الطرق العامة .

وهكذا فأصبح لدينا سيارة خارقة تعتمد على سيارة لمبرجيني أفينتادور وضع تصميمها الزبون الذي لم تكن سيارة أفينتادور العادية كافية بالنسبة له ، وبالتعاون مع مصممي لمبرجيني بالإضافة إلى لمسات إبداعية وضعها فريق لمبرجيني المختص بالسباقات لمنح السيارة مستوى مميزاً من الديناميكية الهوائية .

هذه التعديلات التي تشاهدها في الصور عزيزي القارئ ليست جمالية فحسب ، فمع تدخل فريق (سكوادرا كورسه) حصلت السيارة على فتحات تهوية على غطاء المحرك مستوحاة من سيارة هوراكان GT3 EVO ، كما نشاهد المزيد من تأثير هوراكان على الجوانب وفي الخلف مع واقيات إطارات وحواف وفتحات تهوية مستوحاة من السيارة .

ويمكن أيضاً تعديل الجناح الخلفي الكبير المصنوع من الياف الكربون في ثلاث وضعيات مختلفة لتحقيق قوة ضاغطة أكبر أو من أجل انسيابية أفضل للسيارة عند السير بسرعات عالية .

أما القلب النابض لوحش لمبرجيني الجديد فهو محرك V12 سعة 6.5 لتر تلقائي التزود بالهواء (بدون تيربو) ، فيما تم تعديله ليولد قوة 770 حصان و 720 نيوتن.م ، ويتصل به قير أوتوماتيكي من 7 سرعات ، ومع الهيكل الخارجي المصنوع من ألياف الكربون ( كاربون فايبر) واستخدام المزيد من المواد خفيفة الوزن لا بد أن السيارة تحقق أرقاماً أدائية مميزة ، إلا أن هذه الرقام غير متوفرة حتى اللحظة للأسف !

 

 

 

 


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