مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بمكة

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة ١٢:٠٥ص بلاغ يقتضي بوجود حادث تصام نشب عنه حريق وذلك على طريق (الخرمة- رنية) مما خلف وراءه عدداً من الإصابات والوفيات .

وفي التفاصيل أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم هيئة الهلال الأحمر في محافظة الطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية بمتابعة القائد الميداني خالد معيض الحارثي .

وأضاف عند وصول الفرق الإسعافية تبين أن بالموقع عدد ٦ حالات منها إثنتان تعرضوا لإصابات خطيرة وأخرى متوسطة فيما إنتقلت ثلاث منها إلى رحمة الله .

وأكّد الثبيتي : أنه تم التعامل مع الإصابات بتقديم الخدمة الإسعافية الكاملة لها ونقلها إلى مستشفى رنية العام فيما تم نقل الوفيات عن طريق النقل الغير إسعافي التابع للهيئة.