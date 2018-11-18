تعرف على إمكانيات سامسونج نوت 10 الخارقة وسعره بالأسواق
كشفت تسريبات جديدة حول أحدث هواتف ” سامسونج ” الكورية العملاقة والتي أكدت أن الهاتف الجديد سامسوتج جلاكسي نوت 10 سيكون أكبر هاتف أنتجته الشركة على الإطلاق .
ومن المتوقع أن الهاتف المنتظر سيصل إلى الأسواق بنهاية أغسطس 2019 ، وأثر م يميزه شاشته التي تصل إلى 6.66 بوصة ، خالية من الحواف مما يجعلها أقرب للشاشات اللوحية .
وسيزود الهاتف بثلاث عدسات خلفية وبطارية عملاقة ، بالإضافة إلى اتصاله بشبكة 5G.
ويتمتع الهاتف الجديد بشاة مذهلة بدقة 4k ودعم HDR على لوحة super Amoled .
كما كشفت التسريبات أن الهاتف الجديد لن يكون رخيص على الإطاق وسيصل سعره إلى 1300 دولار .
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 4 ساعات
سامسوتج جلاكسي نوت 10 سيكون أكبر هاتف أنتجته الشركة على الإطلاق وسيصل سعره إلى 1300 دولار اعتقد انه ارخص من الايفون R X