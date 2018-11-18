تعرف على إمكانيات سامسونج نوت 10 الخارقة وسعره بالأسواق

وكالات(صدى):

كشفت تسريبات جديدة حول أحدث هواتف ” سامسونج ” الكورية العملاقة والتي أكدت أن الهاتف الجديد سامسوتج جلاكسي نوت 10 سيكون أكبر هاتف أنتجته الشركة على الإطلاق .

ومن المتوقع أن الهاتف المنتظر سيصل إلى الأسواق بنهاية أغسطس 2019 ، وأثر م يميزه شاشته التي تصل إلى 6.66 بوصة ، خالية من الحواف مما يجعلها أقرب للشاشات اللوحية .

وسيزود الهاتف بثلاث عدسات خلفية وبطارية عملاقة ، بالإضافة إلى اتصاله بشبكة 5G.

ويتمتع الهاتف الجديد بشاة مذهلة بدقة 4k ودعم HDR على لوحة super Amoled .

كما كشفت التسريبات أن الهاتف الجديد لن يكون رخيص على الإطاق وسيصل سعره إلى 1300 دولار .