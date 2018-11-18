تعرف على محتوى أول رسالة من البشر للكائنات الفضائية

وكالات(صدى):

على الرغم من مرور 44 عام على محاولة البشر للتواصل مع كائنات فضائية عبر رسالة تم إطلاقها بالتليسكوب اللاسلكي ، إلا ان العلماء لا زالوا على أمل بوصول الرسالة لمجموعة النجوم التي تبعد 22 ألف سنة ضوئية .

وأطلق العلماء لى هذه الرسالة ” رسالة أريسيبو ” ، عبر موجات الراديو في بورتوريكو أريسيبو من خلال سابحة فضاء .

وكشف العلماء عن محتوى الرسالة معتقدين أن الكائنات التي ستتلقاها تستطيع فك شفرتها ، لمعرفة الإنسانية وما يدور بكوكب الأرض .

وهي تحتوي على الأرقام من 1 إلى 10، والأرقام الذرية للعناصر في الطبيعة، بما في ذلك الهيدروجين والكربون، وصيغ التكوينات الأساسية للحمض النووي.

كما تحتوي على رمز لشخص متوسط القامة، وعدد الأشخاص على الأرض (4 مليارات في ذلك الوقت)، وخريطة لنظامنا الشمسي، ورسم للتلسكوب أريسيبو اللاسلكي الذي بعث بالرسالة ومكانه ، ولا زال الأمل يحدونا بعد مرور هذه السنوات لتلقي رد عليها .