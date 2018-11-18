” العمل ” ترد على استفسار مواطن بشأن تأخر صرف راتبه
وجه مواطن سؤال لوزارة العمل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلا:” من حق الموظف أن ينزل راتبه بالوقت المحدد ومافي أي تجاوب من قبل شركة أزميل فهي تأخر رواتب الموظفين “.
وردت خدمة العملاء بوزارة العمل على استفسار المواطن، قائلة: ” عزيزي العميل في حال تأخر الأجور لأكثر من 3 شهور يرجى مراجعة مكتب العمل” إدارة التسوية بالهيئات العمالية ” نظراً للاختصاص … شاكرين لك تواصلك”.
هزيم[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههه
3 شهور !!!!
والله منتهى السرعه !!!!!
طيب واللي عليه اقساط سياره واقساط بنك ، وش يسوي يعني يقولهم استنو لين وزارة العمل ترد علي وبعدين اسددكم!!!!!!
عادي يصبرون خاصه البنوك.
ولا وش رايكم .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
مشعل العاصي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 4 ساعات
معك حق اخوي هزيم لا وبعد تراجعهم بعد ثلاث شهور والله انها مشكلة