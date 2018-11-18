” العمل ” ترد على استفسار مواطن بشأن تأخر صرف راتبه

نايف السالم(صدى):

وجه مواطن سؤال لوزارة العمل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلا:” من حق الموظف أن ينزل راتبه بالوقت المحدد ومافي أي تجاوب من قبل شركة أزميل فهي تأخر رواتب الموظفين “.

وردت خدمة العملاء بوزارة العمل على استفسار المواطن، قائلة: ” عزيزي العميل في حال تأخر الأجور لأكثر من 3 شهور يرجى مراجعة مكتب العمل” إدارة التسوية بالهيئات العمالية ” نظراً للاختصاص … شاكرين لك تواصلك”.