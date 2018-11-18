مانشستر سيتي يناقش مشروع توسعة ملعبه

نواف السالم(صدى):

يناقش نادي مانشستر سيتي مشروع توسعة ملعبه؛ حيث يرغب في زيادة عدد مقاعد ملعب الاتحاد إلى 63 ألف مقعد، من خلال بناء صفين جديدين في الجهة الشمالية من الملعب.

وأوضحت تقارير صحفية، أن عملية التوسعة لملعب ” السيتيزنز ” ستسغرق مدة زمنية قدرها عامين، أي أن المقاعد الجديدة ستكون جاهزة لاستقبال الجماهير في موسم 2020-2021؛ فيما لم يتم اعتماد المشروع حتى الآن.

وفي السياق نفسه، أشارت التقارير إلى أن نادي مانشستر سيتي اجتمع مع ممثلين عن جماهير الفريق، لمناقشة المشروع الجديد، والشكل الذي سيكون عليه الصفين الجديدين للملعب.