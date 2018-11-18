بالصورة.. شاكيرا تكشف سر سعادتها مع زوجها بـ ” الكمأة البيضاء “

بوغوتا(صدى):

تشارك النجمة الكولومبية شاكيرا جمهورها دائماً بصورها مع زوجها نجم الكرة الإسبانية جيرارد بيكيه حيث يقضيان جولاتهما خلال فترة التوقف الدولى حالياً .

ونشرت النجمة صورة لهما معبرة عن سعادتها وهي تحمل ما يسمي بالـ ” كمأة ” وعلقت عليها : ” طالما وجدت شيئين رجل جيد وكمأة بيضاء “.

وتعتبر الكمأة البيضاء من أندر أنواع الفطر وأعلاها قيمة، وتنمو عند جذور أشجار البلوط والبندق على بعد سنتيمترات قليلة تحت سطح الأرض، وتتميز بأنها غالية السعر، حيث تباع عادة فى صالات المزادات والتى يصل سعر بعض منها إلى 100 ألف دولاروتدور حولها الكثير من الأساطير، ، ويعتبر التنقيب عنه كالتنقيب عن المجوهرات، وله العديد من الفوائد العلاجية.