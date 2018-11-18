5 حيل تضمن لكِ تنظيف البيت في 10 دقائق

أماني الغامدي(صدى):

كثيرا ما تجد ربة البيت، خاصة العاملة نفسها أمام تحدي الانتهاء من الأعمال المنزلية وتنظيف كل أركان البيت، في زمن قياسي، قد لا يتجاوز الـ10 دقائق، حتى يمكنها المذاكرة للأبناء، أو حتى النوم للاستيقاظ مبكرا، مما قد يصيبها بالضغط النفسي والإحباط.

ولكن تؤكد خبيرة الاقتصاد المنزلي دكتورة منال عبد الرحمن، أنه ليس هناك أي داع للانزعاج أو الإحباط ، فالحل بسيط في السطور التالية.

دواسات المدخل

أول خطوة عليكِ أن تبدأي بها، هي تنظيف دواسات مدخل البيت، فلتقومي بنفضها، وتنظيفها.

ولا تنسي تنظيف المنطقة التي تحت الدواسات، فهي غالبا ما تكون مليئة بالأتربة الناعمة.

غرفة المعيشة

استخدمي المنفضة الريش، أو قطعة قماش قطنية نظيفة، وبسرعة أزيلي الأتربة من على كل قطعة من قطع الأثاث الموجودة بالغرفة.

تغيير الستائر

إن لاحظتِ أن الستائر تعلوها بعض الأتربة، فلا داعي لتنظيفها، فقط قومي بتغييرها، بأخرى نظيفة، واتركيها للغسيل.

وهذا الأمر لن يستغرق إلا بضع دقائق فقط.

ولا تنسي بمجرد الانتهاء من تنظيف كل الأتربة الموجودة في غرفة الجلوس، عليكِ غلق الأبواب والشبابيك، بعد نفض الغبار عنها أيضا، لمنع دخول المزيد من الأتربة.

كنس الأرض

آخر خطوة في التنظيف بعد التخلص من الغبار وتنظيف الأثاث والمفروشات والأبواب، يجب عليكِ كنس الأرضيات.

الحمام

لا تنسي أن تدخلي الحمام، وتلقي نظرة عليه، حتى يمكنك تنظيفه سريعا.

اللمسات الأخيرة

انثري بعض الروائح العطرة في بيتك، فهي تعكس نظافة البيت، وتمنحك المزيد من الراحة النفسية.