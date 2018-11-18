عضوة بمجلس الشورى توجه كلمة لصلاح خاشقجي
وجهت الكاتبة وعضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، اليوم الأحد، كلمة إلى صلاح جمال خاشقجي.
وقالت الأربش في كلمتها لصلاح : ” سيحرضك بعض الجهلة، سيخبرونك أنك بعت دم أبيك! سيحاولون تلويث قلبك الناصع، وموقفك العقلاني والوطني ” .
وتابعت : ” العقلانية بحاجة للعظماء أمثالك، يريدونك مثلهم ظالما و قبيحا، يريدون استغلال دم أبيك لتفريغ أحقادهم ” .
وأضافت : ” لاتبالي بهم يا بُني. الله معك، وسيغنيك بالشرفاء عن السفهاء ” .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 21208 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذه الكاتبه ممتازه جدا
كلامها او نصيحتها لصلاح نابع من عقل سليم وخصوصا انها مرت بنفس الحاله عندما قتل ولدها على يد اعداء الوطن من اجل اجبارها على الانصياع مثلهم لتوجيهات اعداء البلاد والعباد ولكنها رفضت الاستماع لهم واستمرت على محاربتهم بالقلم