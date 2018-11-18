عضوة بمجلس الشورى توجه كلمة لصلاح خاشقجي

علي القحطاني(صدى):

وجهت الكاتبة وعضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، اليوم الأحد، كلمة إلى صلاح جمال خاشقجي.

وقالت الأربش في كلمتها لصلاح : ” سيحرضك بعض الجهلة، سيخبرونك أنك بعت دم أبيك! سيحاولون تلويث قلبك الناصع، وموقفك العقلاني والوطني ” .

وتابعت : ” العقلانية بحاجة للعظماء أمثالك، يريدونك مثلهم ظالما و قبيحا، يريدون استغلال دم أبيك لتفريغ أحقادهم ” .

وأضافت : ” لاتبالي بهم يا بُني. الله معك، وسيغنيك بالشرفاء عن السفهاء ” .

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