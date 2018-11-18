توضيح من وزارة البيئة بخصوص علاقة المبيدات بتغير لون الطماطم

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ،أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغير لون الطماطم من الداخل بسبب وجود بقايا مبيدات أو هرمونات سامة، غير صحيحًا.

وأوضحت الوزارة أن تغير لون الطماطم من الداخل يعود إلى عدم انتظام درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة، وأحيانًا لنقص عنصر البوتاسيوم.

وأشارت الوزارة إلى أنها ظاهرة طبيعية لا ينتج عنها أي سمية، لافتة إلى أن متبقيات المبيدات والهرمونات لا تلاحظ في المحاصيل الزراعية ظاهريًا، بل تحتاج إلى فحص مخبري حتى يتم التأكد من وجودها.