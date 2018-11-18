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اسم ” محمد ” الأكثر شيوعا داخل إسرائيل.. باعتراف منظمة إسرائيلية

اسم ” محمد ” الأكثر شيوعا داخل إسرائيل.. باعتراف منظمة إسرائيلية
القدس(صدى):

اعترفت منظمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي ،بأن اسم النبي ” محمد ” هو الأكثر شيوعًا بين المواليد داخل إسرائيل.

وأقرت المنظمة بأن المسلمون يمثلون نسبة 18% من ” المجتمع الإسرائيلي ” على حد وصفهم.

يذكر أن اسم ” محمد ” يحتل قائمة الصدارة للأسماء الأكثر شيوعا في بريطانيا أيضًا، وبالأخص مدينة لندن، بحسب الاحصائيات للعام الثاني على التوالي.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21208 ] نشر منذ 40 دقيقة

هذا عند المسلمون في اسرائيل وفي لندن واي مجتمع اسلامي باستثناء ايران ومنهم على شاكلتها من اتباعها في العالم

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