اسم ” محمد ” الأكثر شيوعا داخل إسرائيل.. باعتراف منظمة إسرائيلية
اعترفت منظمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي ،بأن اسم النبي ” محمد ” هو الأكثر شيوعًا بين المواليد داخل إسرائيل.
وأقرت المنظمة بأن المسلمون يمثلون نسبة 18% من ” المجتمع الإسرائيلي ” على حد وصفهم.
يذكر أن اسم ” محمد ” يحتل قائمة الصدارة للأسماء الأكثر شيوعا في بريطانيا أيضًا، وبالأخص مدينة لندن، بحسب الاحصائيات للعام الثاني على التوالي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58611 ] نشر منذ 59 دقيقة
شي طيب ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21208 ] نشر منذ 40 دقيقة
هذا عند المسلمون في اسرائيل وفي لندن واي مجتمع اسلامي باستثناء ايران ومنهم على شاكلتها من اتباعها في العالم