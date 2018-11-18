الإعلامي أنس القاسم يؤدي العمرة عن الشيخ أسيد اللوزي

نايف السالم (صدى):

‫قام الإعلامي أنس القاسم بأداء مناسك العمرة عن الشيخ: أسيد اللوزي الرجل الشهم الذي حاول إنقاذ الطفلة التي سقطت في الحفرة بالأردن وشاء قدر الله أن يتوفى الشيخ والطفلة في هذه الحفرة.‬

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‫وجاءت هذه اللفتة من الإعلامي: أنس القاسم، تعبيرا عن دعم الشعب الاردني ووقوفه الى جانبه والتأكيد على ان العروبة باقية، و تكريم الشهداء ولو بشيء قليل.‬

‫وقال علمت بوفاة الشيخ أسيد اللوزي عن طريق الأخبار ولم يسبق ان إلتقيت به.

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‫وبحسب المقربين فان الشهيد اسيد اللوزي كان يحلم باللحظة التي يؤدي بها العمرة برفقة ابنه وزوجته.‬

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‫ومن الجدير بالذكر، فإن الشاب الأردني ” أسيد اللوزي ” الذي قدم حياته مُضحياً في محاولة لإنقاذ الفتاة، يوم الأربعاء الماضي 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ، يبلغ من العمر 33 عاماً فقط، وهو متزوج منذ 7 أشهر فقط، وعند انتشار خبر تضحيته الإنسانية هذه، أشاد الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بالعمل البطولي الذي أقدم عليه الشاب اللوزي، واعتبر الأردنيون أنه يعتبر مثالاً للنخوة والشهامة.