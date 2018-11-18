الإعلامي أنس القاسم يؤدي العمرة عن الشيخ أسيد اللوزي
قام الإعلامي أنس القاسم بأداء مناسك العمرة عن الشيخ: أسيد اللوزي الرجل الشهم الذي حاول إنقاذ الطفلة التي سقطت في الحفرة بالأردن وشاء قدر الله أن يتوفى الشيخ والطفلة في هذه الحفرة.
وجاءت هذه اللفتة من الإعلامي: أنس القاسم، تعبيرا عن دعم الشعب الاردني ووقوفه الى جانبه والتأكيد على ان العروبة باقية، و تكريم الشهداء ولو بشيء قليل.
وقال علمت بوفاة الشيخ أسيد اللوزي عن طريق الأخبار ولم يسبق ان إلتقيت به.
وبحسب المقربين فان الشهيد اسيد اللوزي كان يحلم باللحظة التي يؤدي بها العمرة برفقة ابنه وزوجته.
ومن الجدير بالذكر، فإن الشاب الأردني ” أسيد اللوزي ” الذي قدم حياته مُضحياً في محاولة لإنقاذ الفتاة، يوم الأربعاء الماضي 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ، يبلغ من العمر 33 عاماً فقط، وهو متزوج منذ 7 أشهر فقط، وعند انتشار خبر تضحيته الإنسانية هذه، أشاد الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بالعمل البطولي الذي أقدم عليه الشاب اللوزي، واعتبر الأردنيون أنه يعتبر مثالاً للنخوة والشهامة.
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