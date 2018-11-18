بسبب أصدقاء السوء.. زوجة تطلب الخلع من زوجها
رفعت ربة منزل مصرية، قضية خلع ضد زوجها، موضحة أن السبب هوإحضار زوجها أصدقاء السوء إلى المنزل ،لتناول المخدرات.
وأوضحت الزوجة أمام محكمة الأسرة أنها تزوجت ومرت الشهور الأولى دون أن تطلب زيادة في النفقات ،لعلمها بظروف عمله البسيط كصنايعي.
وتقول الزوجة : ” بعدما رزقنا الله بمولود توقف عن الإنفاق علينا رغم احتياجاتنا اليومية، ومتطلبات ابننا ” .
وأضافت: ” فوجئت بإحضار زوجي مجموعة من أصدقاءه إلى شقتنا في سهرات يومية يتناولون خلالها المخدرات حتى الصباح الباكر ما جعله ينام طوال اليوم ولا يعمل بصنعته، ونصحته أكثر من مرة بالابتعاد عن أصدقاء السوء والانتظام في عمله لتدبير نفقاتنا اليومية ووعدني بذلك، ما دعاني إلى تحمل ضيق المعيشة ومنحه فرصة أخرى ” .
وتابعت : ” عاد زوجي لتناول المخدرات، بعد أيام قليلة، برفقة أصدقاء السوء، بل وطالبني بتقديم الوجبات والمشروبات والتخديم عليهم في هذه السهرات ” .
واستكملت : ” عندما رفضت ذلك، ضربني أكثر من مرة، وبعدما فشلت جميع محاولاتي في إعادته إلى صوابه واقلاعه عن المخدرات مع استمراره في الاعتداء علي بالضرب، لجأت إلى المحكمة لطلب الخلع ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58608 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم ,,
,, لا بد من فراقه .. ماينفع به الطب ..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا لا ..بيض الله وجهك..ماقصرتي معه ..بس هو مفارق مفارق ..ماراح يتعدل.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5576 ] نشر منذ 1 ساعة
المخدرات دمار للعقل والجيب-من يتعاطاها مفلس بمعنى الكلمه والمخدرات من الجرائم التي ينسحب اثرها على المحيطين بالشخص المدمن ايضا-نرجوا السلامه من الله منها-
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21203 ] نشر منذ 44 دقيقة
هذا وامثاله السيئن لا يستحقو الزواج والاولاد والمفروض ان لا يفكرون بالزواج نهائي لانه لا يمكن ينصلح حاله ويتوقف عن المخدرات