بسبب أصدقاء السوء.. زوجة تطلب الخلع من زوجها

القاهرة(صدى):

رفعت ربة منزل مصرية، قضية خلع ضد زوجها، موضحة أن السبب هوإحضار زوجها أصدقاء السوء إلى المنزل ،لتناول المخدرات.

وأوضحت الزوجة أمام محكمة الأسرة أنها تزوجت ومرت الشهور الأولى دون أن تطلب زيادة في النفقات ،لعلمها بظروف عمله البسيط كصنايعي.

وتقول الزوجة : ” بعدما رزقنا الله بمولود توقف عن الإنفاق علينا رغم احتياجاتنا اليومية، ومتطلبات ابننا ” .

وأضافت: ” فوجئت بإحضار زوجي مجموعة من أصدقاءه إلى شقتنا في سهرات يومية يتناولون خلالها المخدرات حتى الصباح الباكر ما جعله ينام طوال اليوم ولا يعمل بصنعته، ونصحته أكثر من مرة بالابتعاد عن أصدقاء السوء والانتظام في عمله لتدبير نفقاتنا اليومية ووعدني بذلك، ما دعاني إلى تحمل ضيق المعيشة ومنحه فرصة أخرى ” .

وتابعت : ” عاد زوجي لتناول المخدرات، بعد أيام قليلة، برفقة أصدقاء السوء، بل وطالبني بتقديم الوجبات والمشروبات والتخديم عليهم في هذه السهرات ” .

واستكملت : ” عندما رفضت ذلك، ضربني أكثر من مرة، وبعدما فشلت جميع محاولاتي في إعادته إلى صوابه واقلاعه عن المخدرات مع استمراره في الاعتداء علي بالضرب، لجأت إلى المحكمة لطلب الخلع ” .