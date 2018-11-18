بعد تهديده برفع قضية عقوق.. أب يورط ابنه في 10 ملايين ريال
هدد مواطن ابنه برفع قضية عقوق ضده، في حال لم يقم بكفالته، إذ قام بأخذ مبلغ 10 ملايين ريال من شخص.
وفوجئ الابن الثلاثيني باستدعائه من المحكمة، لوجود قضية حقوقية عليه، تم رفعها من قبل الشخص الذي أخذ منه والده الـ 10 ملايين ريال، لأن الأب لم يلتزم بالسداد.
وكان الأب قد أرغم ابنه على كفالته وإلا سيرفع عليه قضية عقوق، مما دفع الابن للرضوخ لطلب الأب.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21196 ] نشر منذ 51 دقيقة
هذا خطاء ارتكبه الابن في حق نفسه لانه لا يستطيع تسديد هذا المبلغ الكبير في حال عدم تسديد الاب لصاحبه وكان بأمكانه يعتذر لوالده حتى لو رفع الاب عليه قضيه عقوق بأمكانه اخبار القاضي بالحقيقه والقاضي سيتفهم ضروف الابن
زائر[ عدد التعليقات: 1956 ] نشر منذ 38 دقيقة
ملايين بدون ضمانات سلف ذي والا ايه مشبوهه الدعوي وحتى لو رفع قضيه عقوق الكفاله في ملايين ماهي عقوق اذا مايعطيه وهو محتاج عقوق ولايواصل معه عقوق او يطلع منه كلام او فعل مسي عقوق اما ملايين كفاله ماتعتبرها المحكمه عقوق
بنشري شفايف[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 29 دقيقة
حرام من حزامي
ماتركب
شوف غيرها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58605 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم ,,
,, مايصح الا الصحيح ,,