بعد تهديده برفع قضية عقوق.. أب يورط ابنه في 10 ملايين ريال

عادل الحربي(صدى):

هدد مواطن ابنه برفع قضية عقوق ضده، في حال لم يقم بكفالته، إذ قام بأخذ مبلغ 10 ملايين ريال من شخص.

وفوجئ الابن الثلاثيني باستدعائه من المحكمة، لوجود قضية حقوقية عليه، تم رفعها من قبل الشخص الذي أخذ منه والده الـ 10 ملايين ريال، لأن الأب لم يلتزم بالسداد.

وكان الأب قد أرغم ابنه على كفالته وإلا سيرفع عليه قضية عقوق، مما دفع الابن للرضوخ لطلب الأب.