أم تغلي طفليها لعدم نومهما في الموعد المحدد!

لندن(صدى):

في واقعة مأساوية، تجردت أم بريطانية من إنسانيتها، وقامت بغلي طفليها الصغيرين عامان و5 أعوام، في مياه ساخنة عقاباً لهما.

وأقدمت الأم العشرينية على هذا الفعل المريب لأن طفليها خرقا قواعد النوم ولم يناما في الموعد المحدد.

وعاقبت المحكمة الأم بالسجن لمدة 40 عاما، بعد أن أثارت واقعتها دموع القاضي، سائلا إياها: ” كان أطفالك يُطبخون فعليًا بماذا كنتِ تفكرين؟ ” .

وأُصيب الطفلان بحروق بالغة من الدرجة الثانية والثالثة في 70% من جسديهما، بالإضافة إلى مشكلات في الجهاز التنفسي.