بالفيديو.. الردع السعودي يفند الادعاءات.. المشاهد المزعومة لعملية قتل خاشقجي من مسلسل أجنبي!
فند الحساب الرسمي لـ ” الردع السعودي ” عبر موقع ” تويتر ” ،ادعاءات الإعلام المعادي، التي نشرت مقاطع زعمت أنها تعود لتسجيلات كاميرات المراقبة، للحظة قتل جمال خاشقجي -رحمه الله- .
وكشف الردع السعودي فضائح إعلام الإخوان، حيث أوضح أن الفيديو الذي يدعون أنه من تسجيلات يملكونها لعملية قتل خاشقجي، مأخوذه من حلقة من الجزء الخامس لمسلسل اسمه Braquo .
وهكذا ينكشف حقد الإعلام المعادي، ضد المملكة، وقيادتها، الذي أعماهم إلى أن وصلوا لتلك المرحلة المتقدمة من الفشل في التلفيق وبث الأكاذيب بطرق بائسة.
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