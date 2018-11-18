بالفيديو.. الردع السعودي يفند الادعاءات.. المشاهد المزعومة لعملية قتل خاشقجي من مسلسل أجنبي!

علي القحطاني(صدى):

فند الحساب الرسمي لـ ” الردع السعودي ” عبر موقع ” تويتر ” ،ادعاءات الإعلام المعادي، التي نشرت مقاطع زعمت أنها تعود لتسجيلات كاميرات المراقبة، للحظة قتل جمال خاشقجي -رحمه الله- .

وكشف الردع السعودي فضائح إعلام الإخوان، حيث أوضح أن الفيديو الذي يدعون أنه من تسجيلات يملكونها لعملية قتل خاشقجي، مأخوذه من حلقة من الجزء الخامس لمسلسل اسمه Braquo .

وهكذا ينكشف حقد الإعلام المعادي، ضد المملكة، وقيادتها، الذي أعماهم إلى أن وصلوا لتلك المرحلة المتقدمة من الفشل في التلفيق وبث الأكاذيب بطرق بائسة.

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