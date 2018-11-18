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  3. بالفيديو.. الردع السعودي يفند الادعاءات.. المشاهد المزعومة لعملية قتل خاشقجي من مسلسل أجنبي!

بالفيديو.. الردع السعودي يفند الادعاءات.. المشاهد المزعومة لعملية قتل خاشقجي من مسلسل أجنبي!

بالفيديو.. الردع السعودي يفند الادعاءات.. المشاهد المزعومة لعملية قتل خاشقجي من مسلسل أجنبي!
علي القحطاني(صدى):

فند الحساب الرسمي لـ ” الردع السعودي ” عبر موقع ” تويتر ” ،ادعاءات الإعلام المعادي، التي نشرت مقاطع زعمت أنها تعود لتسجيلات كاميرات المراقبة، للحظة قتل جمال خاشقجي -رحمه الله- .

وكشف الردع السعودي فضائح إعلام الإخوان، حيث أوضح أن الفيديو الذي يدعون أنه من تسجيلات يملكونها لعملية قتل خاشقجي، مأخوذه من حلقة من الجزء الخامس لمسلسل اسمه Braquo .

وهكذا ينكشف حقد الإعلام المعادي، ضد المملكة، وقيادتها، الذي أعماهم إلى أن وصلوا لتلك المرحلة المتقدمة من الفشل في التلفيق وبث الأكاذيب بطرق بائسة.

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