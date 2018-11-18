بالفيديو.. هكذا تراقب ‎الهيئة الملكية جودة هواء ينبع الصناعية

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ، عن كيفية مراقبة جودة الهواء المحيط في أجواء المدينة.

وأوضحت الهيئة أنها انشأت مجموعة من محطات مراقبة جودة الهواء، وتم توزيعها جغرافيًّا بشكل علمي ومدروس في أنحاء مدينة ينبع الصناعية، للحرص على سلامة وصحة الإنسان، والتناغم بين التنمية الصناعية والتنمية البيئية المستدامة.

وأشارت الهيئة إلى أن محطة رقم 6، التي أنشأتها مؤخرًا، تعمل على مراقبة عدة عناصر وهي : أكاسيد النتروجين ،والكبريت ،والمركبات العضوية المتطايرة ،وكبريتيد الهيدروجين، وثاني أكسيد الكربون والجزيئات العالقة والأوزون.

إضافة إلى عوامل الطقس مثل درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح والرطوبة النسبية وكمية الأمطار وشدة الإشعاع الشمسي والضغط الجوي.

وتتم خطوات قياس جودة الهواء بسحب الهواء عبر الحساس إلى داخل المحطة لقياس نسبة الانبعاثات، ومدى جودة الهواء.

وتنقسم العينة المسحوبة من الجو مباشرة إلى أنابيب عدة لتقليل نسبة الرطوبة في الهواء. ويمر الهواء بعد ذلك في فلاتر لإزالة الشوائب قبل الدخول لأجهزة قياس جودة الهواء. وكل محطة بداخلها يوجد أجهزة عدة، لكل جهاز متخصص لقياس عنصر من عناصر الانبعاثات الغازية.